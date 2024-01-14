Італія

Наставник Лаціо Мауріціо Саррі розкритикував формат та місце проведення Суперкубка Італії.

Цьогоріч Суперкубок Італії пройде з 18 по 22 січня в Ер-Ріяді. У півфіналі Наполі зіграє з Фіорентиною, Інтер — з Лаціо. Наставник римлян Мауріціо Саррі вважає, що новий формат турніру не вписується в розклад сучасного темпу футболу.

"Усі знають, що я думаю – цей турнір не про спорт, а про щось інше. Хапай гроші та тікай. І ми чинимо недалекоглядно, коли беремо все, що можна взяти.

Ми ходимо та випрошуємо гроші по всьому світу. Попри всі проблеми з календарем, ви розширюєте Суперкубок до чотирьох команд. Якщо така еволюція сучасного футболу, то я радий, що вже старий.

Суперкубок – це трофей, який потрібний тренеру для того, щоб показати, що він щось виграв, а не клубу для того, щоб зростати. Я хотів би виграти те, що піде на користь клубу.

Хай там як, ми пролетимо 6 тисяч кілометрів – тож зробимо все, що в наших силах", – сказав Саррі.

Раніше Саррі прокоментував виступи Лаціо у Кубку Італії та поділився думками щодо турніру.