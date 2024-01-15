Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 14 січня 2024 року, 21:45.

У рамках двадцятого туру італійської Серії А Мілан у домашньому матчі розібрався з Ромою.

Команда Стефано Піолі в цій грі забивала два швидких голи на початку кожного з таймів, що й зумовило її успіх.

І хоча сам поєдинок був рівним, проте Рома погано користалась своїми гольовими нагодами та не змогла покращити становище в другому таймі, коли гра в команди Жозе Моурінью в атаці налагодилась.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Рома в 20 турі італійської Серії A-2023/24:

Мілан — Рома 3:1

Голи: Адлі 11, Жиру 56, Ернандес 84 — Паредес 69 (пен.)

Мілан: Меньян, Калабрія, Габбія, К'єр, Ернандес (Хіменес 89), Адлі (Дзеролі 89), Рейндерс, Лофтус-Чік, Пулішич (Муса 79), Жиру, Леау (Окафор 79)

Рома: Свілар, Льоренте (Гейсен, 78), Манчіні (Лоренцо Пеллегріні 46), Р. Крістенсен, Челік (Залевські 78), Крістанте, Паредес, Бове, Спінаццола, Лукаку, Ель-Шаараві (Белотті 60)

Попередження: К'єр 71, Габбія 90+1 — Манчіні 43, Крістанте 56, Гейсен, 81.