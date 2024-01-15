Італія

Цікаве підсилення гравцем, який не має стабільного місця в стартовому складі.

Поточна зимня трансферна кампанія для італійської Фіорентини відбувається доволі активно.

Клуб уже запросив до свого складу захисника Верони Давіде Фараоні та готує черговий трансфер найближчим часом.

Швейцарський нападник Рубен Варгас потрапив до складу німецького Аугсбургу з Люцерна за 4 млн євро влітку 2019 року, і відтоді награв чималу кількість матчів за баварський клуб — 135 ігор, 19 голів та 16 гольових передач.

Проте в поточній кампанії лише половина з 16 матчів за його участі (1+1) розпочиналась для футболіста з місця в стартовому складі, тож навряд чи його можна назвати ключовим виконавцем у колективі.

У Фіорентині ця ситуація може змінитись на краще — у будь-якому випадку, так запевняють самі італійці, коли пропонують 25-річному футболісту контракт до 2028 року.

Проте пропозиції "фіолетових" трохи не вистачає потужності — повідомляється, що дистанція поміж примхами німців та пропозицією Фіорентини складає 2 млн євро.