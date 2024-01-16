Італія

Італійський форвард віддає перевагу іноземним клубам.

Нападник туринського Ювентуса Мойзе Кін може змінити клубну прописку вже в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, боси "старої синьйори" готові розглянути в січні варіант із трансфером 23-річного італійського форварда за будь-якою формулою (повноцінний перехід, оренда, оренда з правом викупу тощо).

В Ювентусі не будуть заважати переходу Кіна, якщо вони отримають за нього "правильну пропозицію".

За інформацією джерела, наразі молодий форвард розглядає усі варіанти продовження кар'єри, оскільки хоче частіше грати, проте перевагу він надає клубам поза Італією.

У поточному сезоні Мойзе Кін провів за Ювентус 472 хвилини у 12 матчах Серії А, в яких він не відзначився жодною результативною дією, окрім двох жовтих карток.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина та Монца зацікавлені в підписанні молодого нападника туринського клубу.