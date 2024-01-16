Італія

Бельгієць Нгонге невдовзі поповнить склад неаполітанців.

Наполі близький до остаточного оформлення трансферу правого вінгера Верони Сіріла Нгонге.

За 23-річного бельгійця Верона отримає 18 мільйонів євро та бонуси. Тривають переговори зі сторони гравця.

У цьому сезоні Нгонге взяв участь у 21 матчі Верони у всіх турнірах, відзначившись 6 голами і 2 асистами.

Тим часом, атакуючий півзахисник Борнмута Хамед Траоре сьогодні, 16 січня, має завершити медогляд перед переходом до Наполі на правах оренди.