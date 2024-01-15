Наполі готовий взимку оформити трансфер Хамеда Траоре. 

Розглядається варіант із піврічною орендою з опцією викупу, сума трансферу може скласти приблизно 25 мільйонів євро. 

Гравець має приїхати для підписання угоди. Наразі Хамед виступає у складі Борнмута, а перед цим розкрився у Сассуоло. 

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Даний перехід Наполі може оголосити після Суперкубку Італії. Цього сезону він провів 6 матчів в усіх можливих турнірах і забив 1 гол. 