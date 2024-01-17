Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 16 січня 2024 року, 21:45.
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17 січня 2024, 00:39
Дубль Влаховича допоміг Ювентусу розбити Сассуоло. Команда Массіміліано Аллегрі зупинила переможну серію "нероверді" в очних зустрічах.
У наступному турі туринський Ювентус гратиме в гостях у Лечче, тоді як Сассуоло навідається до Монци.
Огляд матчу:
Ювентус — Сассуоло 3:0
Голи: Влахович, 15, 17, К’єза, 89
Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Ругані — Камб’язо (Алекс Сандро, 87), Міретті (Веа, 57), Локателлі, Рабьо, Костич (Ілінг, 81) — Їлдиз (К’єза, 57), Влахович (Мілік, 80).
Сассуоло: Консільї — Педерсен, Ерлич, Феррарі, Віті (Міссорі, 73) — Болока, Енріке — Берарді (Кастільєхо, 70), Торстведт (Вольпато, 70), Лор’єнте (Мулаттьєрі, 84) — Пінамонті.
Попередження: Ерлич, Феррарі.