Дубль Влаховича допоміг Ювентусу розбити Сассуоло. Команда Массіміліано Аллегрі зупинила переможну серію "нероверді" в очних зустрічах.

У наступному турі туринський Ювентус гратиме в гостях у Лечче, тоді як Сассуоло навідається до Монци. 

Огляд матчу

Ювентус — Сассуоло 3:0
Голи: Влахович, 15, 17, К’єза, 89

Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Ругані — Камб’язо (Алекс Сандро, 87), Міретті (Веа, 57), Локателлі, Рабьо, Костич (Ілінг, 81) — Їлдиз (К’єза, 57), Влахович (Мілік, 80).

Сассуоло: Консільї — Педерсен, Ерлич, Феррарі, Віті (Міссорі, 73) — Болока, Енріке — Берарді (Кастільєхо, 70), Торстведт (Вольпато, 70), Лор’єнте (Мулаттьєрі, 84) — Пінамонті.

Попередження: Ерлич, Феррарі. 