Італія

Туринці підсилять свою захисну ланку португальським гравцем Лілля.

Ювентус має найближчими днями завершити підписання центрального захисника Лілля Тіагу Джало.

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Повідомляється, що спочатку орендований Емполі центральний півзахисник туринців Філіппо Ранокк'я має приєднатися до Палермо через пов'язані з фінансовим фейр-плей причини.

Нещодавно повідомлялося, що за 23-річного португальця Лілль отримає всього 3 мільйони євро, оскільки його контракт із клубом втрачає чинність наприкінці поточного сезону. Проте, французький клуб також отримає 10% у випадку подальшого перепродажу гравця.

Поки що захисник продовжує відновлюватися від розриву хрестоподібної зв'язки, який він отримав у березні 2023 року.