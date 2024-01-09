Португальський захисник Ренну Тіагу Джало невдовзі приєднається до туринського клубу.
ТІАГУ ДЖАЛО, GETTY IMAGES
09 січня 2024, 11:46
Центральний захисник французького Лілля Тіаго Джало в кроці від переходу до Ювентуса. Про це повідомляє журналіст Ромео Агресті.
Відомо, що Лілль отримає за перехід гравця 3 мільйони євро. У разі подальшого перепродажу Джало Лілль отримає ще 10 відсотків від суми трансферу.
Наразі, захисник відновлюється від травми передньої хрестоподібної зв'язки коліна, отриманої в березні.
Раніше футболістом цікавились Інтер та Барселона.