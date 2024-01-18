Італія

Даніеле Де Россі розповів, як його призначили головним тренером Роми.

Новий головний тренер Роми Даніеле Де Россі розповів про своє призначення після звільнення Жозе Моурінью.

"Сказав, що радий з ними зустрітися, поговорити та поділитися ідеями, але співбесіда тривала не більше 10 хвилин.



Переконаний, мені та команді не потрібні жодні парашути. Це сильна команда з деякими дуже важливими гравцями. Навіть найкращі клуби переживають важкі періоди. Це відбувалося в минулому, це відбудеться в майбутньому, це може статися і з іншими командами. Тому маємо бути готові скористатися цим.



Я давно не тренував, але кажуть, що це як їзда велосипедом. Хоча працював у СПАЛ лише кілька місяців, все було досить просто", — сказав Де Россі.

Контракт із колишнім капітаном римлян розрахований до літа 2024 року.