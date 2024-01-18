Україна

Андрій Миколайович назвав своє головне завдання на посту президента УАФ.

Кандидат на пост президента УАФ Андрій Шевченко на зустрічі з головами регіональних асоціацій футболу восьми областей України у Львові оприлюднив головне передвиборче завдання.

"Обговорили наше головне завдання – розвивати український футбол, попри повномасштабну війну, та повернути до асоціації довіру українських уболівальників.

Дякую всім, хто приєднався до діалогу, за спільне бачення. Опрацьовуємо озвучені питання, завершуємо роботу над стратегією, рухаємось далі. Наступна зустріч у Києві", — написав Шевченко у Facebook.

Раніше повідомлялось, що Шевченко відмовився очолити збірну Азербайджану.