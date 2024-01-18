Інформація щодо форварда постійно суперечить одна одній.
Маттео Політано, Getty Images
18 січня 2024, 09:21
У нападника італійського Наполі Маттео Політано вже за півтора роки завершується чинний контракт із клубом, тому "Партенопеї" наразі намагаються продовжити дію цієї угоди.
Напередодні з’явилась інформація про те, що 30-річний виконавець таки погодився на оновлення, проте вже незабаром надійшло повідомлення від його агента Маріо Джуффреді, який запевнив у протилежному.
"Ми не домовились про продовження контракту з Наполі. Наразі ми ведемо переговори тільки з Аш-Шабабом.
Ми зустрічались із Де Лаурентісом перед від’їздом команди на Суперкубк Італії. Будь-яке рішення щодо майбутнього Маттео Політано відкладається на період після цього змагання, у якому братиме участь Наполі", — заявив представник футболіста.
Нагадаємо, що раніше агент Політано запевняв, що його клієнт хоче залишитись у Наполі "на все життя".
У цьому сезоні на рахунку Політано сім голів та п’ять гольових передач у 26 матчах.