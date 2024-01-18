Італія

Інформація щодо форварда постійно суперечить одна одній.

У нападника італійського Наполі Маттео Політано вже за півтора роки завершується чинний контракт із клубом, тому "Партенопеї" наразі намагаються продовжити дію цієї угоди.

Напередодні з’явилась інформація про те, що 30-річний виконавець таки погодився на оновлення, проте вже незабаром надійшло повідомлення від його агента Маріо Джуффреді, який запевнив у протилежному.

"Ми не домовились про продовження контракту з Наполі. Наразі ми ведемо переговори тільки з Аш-Шабабом.

Ми зустрічались із Де Лаурентісом перед від’їздом команди на Суперкубк Італії. Будь-яке рішення щодо майбутнього Маттео Політано відкладається на період після цього змагання, у якому братиме участь Наполі", — заявив представник футболіста.

Нагадаємо, що раніше агент Політано запевняв, що його клієнт хоче залишитись у Наполі "на все життя".

У цьому сезоні на рахунку Політано сім голів та п’ять гольових передач у 26 матчах.