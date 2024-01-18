Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубка Італії, що відбувся 19 січня 2024 року, 21:00.
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18 січня 2024, 23:35
Наполі розгромив Фіорентину та вийшов у фінал Суперкубка Італії.
Неаполітанці перемогли завдяки голу Сімеоне та дублю Дзербіна.
Огляд матчу:
Наполі — Фіорентина 3:0
Голи: Сімеоне, 22, Дзербін, 83, 86
Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус — Маццоккі (Дзербін, 82), Каюсте (Гаетано, 77), Лоботка, Руї — Політано (Ліндстрьом, 72), Сімеоне, Кварацхелія (Зелінські, 72)
Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Мартінес (Барак, 88), Бірагі (Парізі, 68) — Дункан, Артур — Брекало (Соттіл, 57), Бонавентура (Фараоні, 88), Іконе (Нзола, 57) — Бельтран
Попередження: Бірагі.