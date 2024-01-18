Наполі розгромив Фіорентину та вийшов у фінал Суперкубка Італії. 

Неаполітанці перемогли завдяки голу Сімеоне та дублю Дзербіна. 

Огляд матчу

Наполі — Фіорентина 3:0

Голи: Сімеоне, 22, Дзербін, 83, 86

Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус — Маццоккі (Дзербін, 82), Каюсте (Гаетано, 77), Лоботка, Руї — Політано (Ліндстрьом, 72), Сімеоне, Кварацхелія (Зелінські, 72)

Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Мартінес (Барак, 88), Бірагі (Парізі, 68) — Дункан, Артур — Брекало (Соттіл, 57), Бонавентура (Фараоні, 88), Іконе (Нзола, 57) — Бельтран

Попередження: Бірагі. 