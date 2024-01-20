Італія

Завершився перший матч 21 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять першого туру італійської Серії А Рома приймала Верону на Стадіо Олімпіко у Римі.

У першому таймі "вовки" забезпечили собі перевагу у два м'ячі — голами відзначилися Лукаку та Пеллегріні. У другій половині зустрічі Джурич втратив можливість скоротити відставання гостей, не реалізувавши пенальті.

Трохи пізніше Фолоруншо все ж наблизив Верону до бажаного результату, але Рома не допустила втрати очок. Таким чином, римський клуб здобув перемогу у дебютному матчі Даніеле Де Россі в якості головного тренера.

Рома — Верона 2:1

Голи: Лукаку, 19, Пеллегріні, 25 — Фолоруншо, 76

На 64-й хвилині Джурич не реалізував пенальті (повз ворота)

Попередження: Паредес, 41, Льоренте, 57 — Давідович, 53, Фолоруншо, 57

Рома: Патрісіу — Карсдорп, Льоренте, Гейсен, Спінаццола (Крістенсен, 28) — Бове, Паредес, Пеллегріні — Дібала (Залевські, 58), Ель Шаараві (Белотті, 81) — Лукаку

Верона: Монтіпо — Чачуа, Давідович, Маньяні, Кабаль — Сердар, Фолоруншо — Сапонара (Крус, 77), Суслов, Мбула (Бонаццолі, 46) — Джурич (Анрі, 77)