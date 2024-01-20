Італія

Завершився другий поєдинок 21 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять першого туру італійської Серії А Удінезе приймав Мілан на Стадіо Фріулі.

Відкрити рахунок у матчі вдалося Лофтус-Чіку. Невдовзі поєдинок перервався через расистські вигуки у бік голкіпера гостей Меньяна. Досить швидко матч все ж вдалося продовжити, а Самарджич зрівняв рахунок у ньому. По перерві Товен вивів Удінезе вперед. Ближче до завершення матчу Йович відновив паритет, а Окафор подарував Мілану перемогу своїм голом у компенсований час.

Удінезе — Мілан 2:3

Голи: Самарджич, 42, Товен, 62 — Лофтус-Чік, 31, Йович, 83, Окафор, 90+3

Попередження: Камара, 45+1, Ебоселе, 52, Товен, 56, Волас, 65, Лукка, 71, Феррейра, 78 — Ернандес, 88

Удінезе: Окоє — Феррейра, Перес, Крістенсен — Ебоселе (Ехізібує, 60), Самарджич (Паєро, 61), Волас, Ловрич, Камара (Саррага, 84) — Перейра (Товен, 46), Лукка (Саксесс, 75)

Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 75), Габбія, К'єр, Ернандес — Адлі, Рейндерс (Окафор, 68) — Пулішич (Йович, 75), Лофтус-Чік, Леау (Муса, 90+4) — Жиру