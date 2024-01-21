Італія

Перемога "на характері".

У рамках двадцять першого туру італійської Серії А, Мілан у гостьовому матчі наприкінці матчу здобув вольову перемогу над Удінезе (3:2). Головний тренер "россонері" Стефано Піолі прокоментував переможну гру своєї команди.

"У першому таймі ми мали забивати більше одного гола, але натомість пропустили два м'ячі з нізвідки, ускладнивши собі життя. Але якщо продовжуєш грати, вірити в себе та партнерів, то можеш перевернути гру.

Ми очікували, що матч буде складним та виснажливим, але ми показали правильний настрій, проявили характер та вирвали перемогу наприкінці матчу.

Нам потрібно йти від матчу до матчу і намагатися перемагати у кожній грі, щоб залишатися в гонці. Інтер та Ювентус набрали такий хід, що важко загадувати наперед – нам залишається лише продовжувати рухатися далі та дивитися, що відбудеться у майбутньому", — заявив італійський фахівець.

Наразі, міланський клуб йде в таблиці Серії А на третьому місці, відстаючи від Інтера на шість пунктів та від Ювентуса на чотири. Обидві ці команди мають по матчу в запасі.