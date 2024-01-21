Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 21 січня 2024 року, 21:45.

У рамках двадцять першого туру італійської Серії А Мілан у гостьовому матчі ледь дотиснув фріульський Удінезе.

Команда Стефано Піолі цього разу провела цілком пристойний перший тайм і мала виходити з нього переможцем, якби не пропустила безпосередньо перед перервою.

Після цього перевага "россонері" не тільки зберігалась, а й продовжувала зростати, ось тільки суперники забили першими в другому таймі, після чого гостям довелось героїчно рятуватись від поразки на останніх хвилинах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Удінезе — Мілан в 21 турі італійської Серії A-2023/24:

Удінезе — Мілан 2:3

Голи: Самарджич, 42, Товен, 62 — Лофтус-Чік, 31, Йович, 83, Окафор, 90+3

Удінезе: Окоє — Феррейра, Перес, Крістенсен — Ебоселе (Ехізібує, 60), Самарджич (Паєро, 61), Волас, Ловрич, Камара (Саррага, 84) — Перейра (Товен, 46), Лукка (Саксесс, 75).

Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 75), Габбія, К'єр, Ернандес — Адлі, Рейндерс (Окафор, 68) — Пулішич (Йович, 75), Лофтус-Чік, Леау (Муса, 90+4) — Жиру.

Попередження: Камара, 45+1, Ебоселе, 52, Товен, 56, Волас, 65, Лукка, 71, Феррейра, 78 — Ернандес, 88.