Стефано Піолі здобув 100 перемогу з Міланом у Серії А. Про це повідомляє Opta.

В історії клубу лише Карло Анчелотті здобув 100 перемог у чемпіонаті Італії швидше – за 165 ігор. Також не менше 100 виграних матчів із Міланом ще у двох тренерів – це легендарні Нерео Рокко та Фабіо Капелло.

Наразі, міланський клуб йде в таблиці Серії А на третьому місці, відстаючи від Інтера на шість пунктів та від Ювентуса на чотири. Обидві ці команди мають по матчу в запасі.