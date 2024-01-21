Італія

Відбувся черговий матч 21 туру італійського чемпіонату.

У матчі 21 туру італійської Серії А Емполі на своєму полі впевнено обіграв Монцу з рахунком 3:0.

Першу перемогу новому головному тренеру Емполі Давіде Ніколі принесли забиті м'ячі у виконанні Шимона Журковські, який оформив хет-трик.

Також додамо, що до заявки на цей матч не потрапив український півзахисник Емполі Віктор Коваленко.

Після 21 матчу Емполі набрав 16 очок і посідає передостаннє, 19 місце в Серії А, а у Монци — 25 балів і 11 рядок.

Емполі — Монца 3:0

Голи: Журковські, 13, 38, 73.

Емполі: Капріле — Луперто, Валюкевич, Ісмайлі — Гьясі, Марін (Малех, 61), Грассі, Журковські, Берешинські (Какаче, 61) — Камб'ягі (Фацціні, 86), Черри (Шпенді, 69).

Монца: Соррентіно — Кальдірола, Пабло Марі, Іццо (Д'Амброзіо, 46) — Кіріакопулос, Пессіна, Гальярдіні (Бондо, 46), Перейра (Карбоні, 67) — Мота, Колпані (Мальдіні, 75), Коломбо (Марич, 46).

Попередження: Берешинські — Кальдірола, Мота, Пабло Марі.