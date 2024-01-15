Італія

Нова нагода для українського хавбека Віктора Коваленка.

Емполі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Давіде Нікола.

Угода з 50-річним італійцем розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

Вже завтра, 16 січня, Нікола разом зі своїм тренерським штабом проведе перше тренування з командою, де виступає українець Віктор Коваленко.

До тренерського штабу Ніколи увійшли Сімоне Бароне, Мануель Качіча, Габріеле Стоппіно та Федеріко Барні.

Останнім клубом Ніколи була Салернітана, яку він покинув у минулому році. До цього він тренував Ліворно, Барі, Кротоне, Удінезе, Дженоа та Торіно.

Після 20 турів Емполі набрав 13 очок і посідає передостаннє, 19 місце у Серії А. Свій наступний матч Емполі проведе проти Монци. Гра запланована на 21 січня.