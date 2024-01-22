Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 21 січня 2024 року, 21:45.

У рамках двадцять першого туру італійської Серії А туринський Ювентус у гостьовому матчі розібрався з Лечче.

Команда Массіміліано Аллегрі провела спокійний перший тайм та майже не становила загрози чужим воротам.

Однак після перерви ситуація помітно змінилась на користь Юве з порівняно швидким голом, після чого "зебри" виключно нарощували оберти й у підсумку здобули комфортну для себе перевагу за рахунком.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лечче — Ювентус у 21 турі італійської Серії A-2023/24:

Лечче — Ювентус 0:3

Голи: Влахович, 59, 68, Бремер, 85.

Лечче: Фальконе — Галло (Доргу, 67), Баскіротто, Понграчич, Жандре — Гонсалес (Блен, 63), Рамадані, Каба — Алмквіст (Сансоне, 72), Уден (П'єротті, 68), Крстович (Пікколі, 72).

Ювентус: Щесни — Луїс да Сілва, Бремер, Гатті — Костич (Ілінг, 74), Міретті (Веа, 57), Локателлі, Маккенні, Камб'язо (Алекс Сандро, 81) — Їлдиз (Мілік, 74), Влахович.

Попередження: Каба — Маккенні.