Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У матчі 21 туру італійської Серії А туринський Ювентус у гостях обіграв Лечче з рахунком 2:0.

Перемогу команді Массіміліано Аллегрі приніс оформлений дубль у виконанні Душана Влаховича, який забив два м'ячі у другому таймі. Третій гол "старої синьйори" забив Бремер на 85 хвилині зустрічі.

Таким чином, Ювентус тимчасово очолив Серію А, набравши 52 очки, випереджаючи Інтер на один бал, але "нерадзуррі" має гру в запасі. У Лечче 21 очко та 14 позиція.

Лечче — Ювентус 0:3

Голи: Влахович, 59, 68, Бремер, 85.

Лечче: Фальконе — Галло (Доргу, 67), Баскіротто, Понграчич, Жандре — Гонсалес (Блен, 63), Рамадані, Каба — Алмквіст (Сансоне, 72), Уден (П'єротті, 68), Крстович (Пікколі, 72).

Ювентус: Щесни — Луїс да Сілва, Бремер, Гатті — Костич (Ілінг, 74), Міретті (Веа, 57), Локателлі, Маккенні, Камб'язо (Алекс Сандро, 81) — Їлдиз (Мілік, 74), Влахович.

Попередження: Каба — Маккенні.