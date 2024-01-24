Італія

Майбутнє команди в другій частині сезону є невизначеним.

Італійська Верона в першій частині поточного сезону мала суттєві проблеми із здобуванням необхідних результатів у національній першості, тому наразі є учасником боротьби за виживання в "еліті".

На цьому тлі є просто незбагненною політика керівників клубу, які під час зимового трансферного вікна вирішили відпускати провідних виконавців команди до інших клубів.

Таким чином "мастифів" уже залишили півзахисник Мартін Онгла, захисники Філіппо Терраччано, Джош Дойг та Ісак Г’єн, а також нападник Сіріл Нгонге.

Звичайно, не безкоштовно — клуб заробив 40 млн євро.

До цієї суми незабаром можна буде додати ще 2 млн євро, якщо Верона погодиться продати Монці свого боснійського нападника Мілана Джурича.

33-річний виконавець наразі погоджує контракт строком до 2026 року з потенційним новим клубом.

У цьому сезоні Джурич відіграв 21 матч, забивши шість голів та віддавши дві гольові передачі.