Італія

Гравець розповів стосовно нинішнього етапу кар'єри.

Вінгер Удінезе Флоріан Товен розповів про своє бажання повернутися в Лігу 1 і пригадав, коли на початку своєї кар'єри був за крок від трансферу в Лаціо - повідомляє Tutto Mercato Web.

"Я сумую за чемпіонатом, за життям у Франції. Ліга 1 — це ліга, яку я дуже добре знаю і в якій я завжди добре виступав. Якщо у мене буде можливість, якщо з’явиться хороший проект, я хотів би повернутися в Лігу 1.

Коли я розпочинав кар'єру, цілком міг відправитися у Лаціо. Тренер попросив свого помічника зателефонувати мені, і я мав поїхати до Риму. Зрештою, Марсело Б’єлса так і не став наставником клубу і тому я вирішив повернутися до Марселя".

Цього сезону у складі Удінезе 30-річний гравець провів 21 матч в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 3 асисти.