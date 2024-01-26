Італія

Італійська команда хоче посилити склад у другій половині сезону.

Верона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контрактів із півзахисниками Дані Сілвою та Редою Белаян.

23-річний португалець Сілва перебрався з Віторії Гімарайнш, де цього сезону провів 22 матчі, забивши один гол і віддавши два асисти.

19-річний француз Белаян провів лише два поєдинки в поточній кампанії за Ніццу.

Також зазначимо, що обидва футболісти є вихованцями своїх колишніх клубів.

Після 21 туру Верона набрала 17 очок і посідає 18 місце у турнірній таблиці Серії А.