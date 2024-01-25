Італія

Гравець може змінити клуб у італійському чемпіонаті.

Верона хоче купити Мараша Кумбулла - повідомляє Tutto Mercato Web.

Центральний захисник є вихованцем клубу і відправився до Роми у 2021 році за 26,50 мільйонів євро.

Кумбулла пропустив більше 250 днів через розрив хрестоподібних зв'язок. Контракт Мараша з Ромою завершується через 18 місяців і наразі невідомо, чи продовжать його на більш довгий термін.

Наразі 23-річний гравець відновив тренування з римським колективом.