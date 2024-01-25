Верона хоче купити Мараша Кумбулла - повідомляє Tutto Mercato Web

Центральний захисник є вихованцем клубу і відправився до Роми у 2021 році за 26,50 мільйонів євро. 

Кумбулла пропустив більше 250 днів через розрив хрестоподібних зв'язок. Контракт Мараша з Ромою завершується через 18 місяців і наразі невідомо, чи продовжать його на більш довгий термін. 

Наразі 23-річний гравець відновив тренування з римським колективом. 