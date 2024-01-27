Італія

Півзахисник нікуди цієї зими не перейде.

Напередодні італійська преса помітно пожвавилась, оскільки стало відомо про інтерес лондонського Вест Гема щодо аргентинського атакувального півзахисника Інтера Валентіна Карбоні, який наразі перебуває в оренді в Монці.

"Молотобійці" одразу зайшли з козирів — 11 млн євро за 18-річного футболіста, якого раніше оцінили всього в 5 млн євро.

Але після появи цієї новини генеральний директор Монци Адріано Галліані виступив із заявою, після якої жодних питань щодо трансфера гравця його команди більше не передбачається.

"Цього не відбудеться за жодних обставин.

Пропозиція Вест Гема? Там нічого обговорювати. Карбоні залишиться у Монці до завершення сезону", — заявив італійський функціонер.

Тим часом представники Інтера жодним чином не прокоментували останні новини щодо власного футболіста.

Карбоні в цьому сезоні зіграв 15 матчів, забивши два голи та віддавши три гольові передачі.