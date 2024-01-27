Італія

Завершився четвертий поєдинок 22 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять другого туру італійської Серії А-2023/24 Мілан приймав Болонью на стадіоні Сан-Сіро.

Відкрити рахунок у матчі вдалося саме гостям — відзначився Зіркзе. Ще до завершення першої половини зустрічі Лофтус-Чік відновив паритет. Незадовго до цього Скорупські впорався з ударом Жиру з 11-метрової позначки.

У другому таймі поєдинку Мілан ще раз не реалізував пенальті — Ернандес поцілив у стійку. Врятувати перемогу для "россонері" міг дубль Лофтус-Чіка, але наприкінці матчу Орсоліні, на відміну від двох французьких гравців Мілана, вдалося забити з 11 метрів, тож фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Мілан — Болонья 2:2

Голи: Лофтус-Чік, 45, 83 — Зіркзе, 29, Орсоліні, 90+2 (пен.)

На 42-й хвилині Жиру не реалізував пенальті (голкіпер)

На 74-й хвилині Ернандес не реалізував пенальті (стійка)

Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 59), К'єр, Габбія, Ернандес — Адлі (Муса, 59), Рейндерс — Пулішич (Терраччано, 87), Лофтус-Чік, Леау (Окафор, 87) — Жиру (Йович, 60)

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Лукумі, 82), Бейкема, Калафіорі, Крістіансен — Фройлер, Ебішер (Моро, 67) — Фергюсон, Фаббіан (Орсоліні, 82), Урбанські (Салемакерс, 67) — Зіркзе

Попередження: Леау, Калабрія, Адлі, Лофтус-Чік, Терраччано — Калафіорі, Фергюсон, Урбанські