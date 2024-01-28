Італія

"Россонері" втратили важливі три пункти.

У рамках двадцять другого туру італійської Серії А, Мілан у домашньому матчі наприкінці гри втратив перемогу над Болоньєю (2:2).

По ходу матчу, господарі поля двічі не забили із 11-метрової позначки. Спочатку Олів'є Жиру на 42-й хвилині не зміг відправити м'яч у сітку воріт, а на 75-й хвилині не використав свій шанс Тео Ернандес.

Мілан не забив два пенальті в одному матчі Серії А вперше за весь час збору статистичних даних. Про це повідомляє Opta.

За інформацією джерела, це перший випадок за всю історію збору даних, коли "россонері" не забивають два пенальті в одному матчі чемпіонату Італії.