Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римський Лаціо та неаполітанський Наполі.

Римський Лаціо та неаполітанський Наполі зіграють поміж собою на Стадіо Олімпіко в рамках двадцять другого туру італійської Серії A.

Мауріціо Саррі, після поразки від міланського Інтера в півфіналі Суперкубка Італії (0:3), залучив до стартового складу Луїса Альберто в центральному трикутнику, тоді як Ісаксен розташується на правому фланзі атаки.

Вальтер Маццаррі, на тлі поразки від того ж суперника, але в фіналі турніру (0:1), використав із перших хвилин Естігора в трійці центральних захисників, тоді як у центрі поля з'являться Демме та Зелінські, а Распадорі розташується на вістрі атаки.

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Гіла, Романьолі, Марушич — Гендузі, Ровелла, Луїс Альберто — Ісаксен, Кастельянос, Андерсон.

Запасні: Пеллегріні, Весіно, Камада, Педро, Казале, Хісай, Сепе, Мандас, Руджері, Ровелла, Фернандеш.



Наполі: Голліні — Естігор, Ррахмані, Жезус — Ді Лоренцо, Демме, Лоботка, Зелінські, Руї — Політано — Распадорі.

Запасні: Контіні-Барановський, Ідасяк, Нгонге, Ліндстрьом, Маццоккі, Дендонкер, Д’Авіно, Джоеллі, Гаетано.



Гра Лаціо — Наполі почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.