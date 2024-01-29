Керманич Інтера поділився враженнями від перемоги над Фіорентиною.
Сімоне Індзагі, Getty Images
29 січня 2024, 07:45
Міланський Інтер напередодні в гостьовому поєдинку мінімально обіграв Фіорентину.
Фіорентина — Інтер 0:1 Відео гола та огляд матчу Серії А
Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індазгі прокоментував успіх власної команди.
"Після того, як рахунок став 1:0, у нас було багато моментів, де ми могли б значно покращити власне становище. У другому таймі ми також створили багато моментів, але зазвичай ми маємо значно більше якості на завершення епізодів.
Мені немає в чому дорікнути команді, тому що ми добре грали й тому що ми знаємо, що всі матчі, що залишаються до завершення сезону, складні, у тому числі — сьогоднішній.
Ми йдемо від гри до гри, тому що зараз триває важливий і напружений період сезону. Команда віддала багато сил, і тепер у нас буде два вихідних дні, тому що хлопці на це заслуговують. Ми знали, що гра у Флоренції буде важливим етапом для нас.
Асллані сьогодні добре себе проявив. Мені, як тренеру, пощастило мати такого гравця. Я щасливий, що він віддав гольову передачу на гол Лаутаро.
Із Ювентусом у нас буде матч поміж двома командами, які перебувають у відмінній формі. Ми зустрінемось із командою, яка йде дуже добре, і тому ми повинні будемо підготуватися так само, як і в першому матчі.
Але цього разу ми граємо вдома з нашими вболівальниками, які дуже важливі для нас", — заявив італійський фахівець.
У наступному турі міланський Інтер прийматиме туринський Ювентус.