Італія

Український хавбек може остаточно залишити Марсель.

Центральний півзахисник збірної України та Марселя Руслан Маліновський, який поточний сезон проводить на правах оренди за Дженоа, може остаточно повернутися до італійської Серії А. Про це повідомляє Calciomercato із посиланням на Sky Sports.

За інформацією джерел, "грифони" прагнуть оформити трансфер 30-річного українця на повноцінній основі за підсумками шести проведених місяців гравця в оренді.

Раніше зазначалося, що Дженоа має право викупу Маліновського в марсельського Олімпіка за 10 мільйонів євро, які французький клуб влітку 2023 року заплатив Аталанті.

У поточному сезоні Руслан Маліновський провів за Дженоа 21 поєдинок у всіх турнірах, в яких він відзначився двома голами та двома асистами.