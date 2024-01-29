Італія

"Россонері" зацікавлені у футболісті Аль-Ахлі.

Півзахисник Аль-Ахлі Меріх Демірал може повернутись до Європи під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного турка зацікавлений Мілан, який хоче взяти футболіста в оренду до кінця цього сезону.

Зазначається, що головною турботою "россонері" буде величезна зарплата гравця та не бажання саудівського клубу відпускати футболіста.

Нагадаємо, Демірал перебрався до Саудівської Аравії з Аталанти за 20 мільйонів євро. На його рахунку вісім матчів, один гол та один асист.