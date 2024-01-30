Італія

Гравці можуть допомогти команді змагатися за найвищі місця у чемпіонаті.

Верона може купити Мітью Іленича та Марко Пеллегріно - повідомляє Sky Sport Italia.

19-річний словенський захисник був підписаний з Домжале лише рік тому за 1 мільйон євро та провів 24 матчі за команду МЛС, зробивши дві гольові передачі.

Також клуб лідирує в гонці за оренду захисника Мілана Марко Пеллегріно. Інші кандидати — Салернітана, Сампдорія і Кальярі.

Цього сезону 21-річний гравець провів 3 матчі в усіх можливих турнірах. Наразі клуб знаходиться на 16 місці в Серії А.