Італія

Гравець вже понад півроку не має клубу.

Центральний захисник Жером Боатенг близький до підписання контракту з Салернітаною, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, 35-річний німець вже прибув до Салерно, щоб пройти медичне обстеження. Раніше до свого складу його хотіла повернути Баварія, але невдовзі у клубі відмовилися від гравця.

Боатенг офіційно стане гравцем Салернітани вже після закриття трансферного вікна. Це можливо, оскільки він є вільним агентом. У липні 2023 року захисник залишив Ліон, який представляв протягом двох сезонів.

Нагадаємо, нещодавно клуб із Салерно оголосив про підписання захисника Наполі та півзахисника Лаціо.