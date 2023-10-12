Німеччина

Президент Баварії — про майбутнє центрального захиснка в Мюнхені.

Президент Баварії Улі Хенесс підтвердив, що Баварія не збирається підписувати контракт з Джеромом Боатенгом.

"Ми не підпишемо його, це не має сенсу для восьми ігор. Я чув, що наше керівництво може захотіти підписати ще одного захисника під час зимової перерви — центрального або правого", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо з посиланням на RTL.

У минулому сезоні німецький центрбек провів за Ліон всього 430 хвилин у восьми матчах французької Ліги 1.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боатенг відмовився їхати на росію, віддавши перевагу тренуванням з молодіжкою Баварії.