Президент Баварії — про майбутнє центрального захиснка в Мюнхені.
Улі Хеннес, getty images
12 жовтня 2023, 20:59
Президент Баварії Улі Хенесс підтвердив, що Баварія не збирається підписувати контракт з Джеромом Боатенгом.
"Ми не підпишемо його, це не має сенсу для восьми ігор. Я чув, що наше керівництво може захотіти підписати ще одного захисника під час зимової перерви — центрального або правого", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо з посиланням на RTL.
У минулому сезоні німецький центрбек провів за Ліон всього 430 хвилин у восьми матчах французької Ліги 1.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боатенг відмовився їхати на росію, віддавши перевагу тренуванням з молодіжкою Баварії.