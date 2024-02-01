Італія

Клуб хоче додати якості в атакувальну лінію.

Верона хоче взяти в оренду Кароля Швідерські - повідомляє ресурс The Athletic.

Угода до літа 2024 року. Також в італійської команди буде можливість викупу досвідченого форварда в Шарлотт.

В складі колективу з МЛС Кароль Швідерські виступає з 2022 року. Верона хоче купити талантів з Нью-Йорк Сіті та Мілана.

Минулого року 27-річний гравець провів 40 матчів в усіх можливих турнірах, забив 15 голів і віддав 9 асистів.