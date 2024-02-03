Італія

Завершився четвертий поєдинок 23 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять третього туру італійської Серії А-2023/24 Фрозіноне приймав Мілан на Стадіо Беніто Стірпе.

У першому таймі матчу команди обмінялися голами — спочатку з гри відзначився Жиру, а вже невдовзі Суле реалізував пенальті. По перерві господарі поля вперше вийшли вперед, але втримати мінімальну перевагу їм не вдалося. Бажані три очки гостям принесли голи Габбії та Йовича.

Фрозіноне — Мілан 2:3

Голи: Суле, 24 (пен.), Маццітеллі, 65 — Жиру, 17, Габбія, 72, Йович, 81

Фрозіноне: Тураті — Джеллі, Романьйолі, Околі, Брешіаніні (Рейнір, 86) — Маццітеллі (Ібрагімович, 85), Барренечеа, Арруї (Лірола, 77) — Сек (Валері, 77), Жорже (Шеддіра, 77), Суле

Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 86), К'єр, Габбія, Ернандес — Адлі, Рейндерс (Беннасер, 62) — Пулішич (Йович, 80), Лофтус-Чік (Окафор, 62), Леау — Жиру (Муса, 86)

Попередження: Арруї — Лофтус-Чік, Рейндерс