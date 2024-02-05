Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 4 лютого 2024 року, 21:45.
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05 лютого 2024, 00:39
У рамках 23-го туру чемпіонату Італії Інтер на своєму полі приймав Ювентус.
Автогол Гатті дозволив "нерадзуррі" набрати три пункта та здобути важливу перемогу.
У наступному турі міланський Інтер гостюватиме в Роми, а туринський Ювентус прийматиме фріульський Удінезе.
Огляд матчу:
Інтер – Ювентус 1:0
Гол: Гатті 37 (автогол).
Інтер: Зоммер, Павар, Ачербі, А. Бастоні (Де Врей 89), Дарміан (Думфріс 73), Чалханоглу, Барелла (Клаассен 89), Мхітарян, Дімарко (Аугусто 73), Тюрам (Арнаутович 78), Лаутаро Мартінес.
Ювентус: Щесни, Гатті (Міретті 88), Бремер, Даніло, Камбіазо (Сандро 88), Локателлі, Маккенні (Алькарас 90), Рабіо, Костич (Веа 66), Йїлдиз (К'єза 66), Влахович.
Попередження: Мхітарян 52, Тюрам 77 – Влахович 19, Даніло 33.