У рамках 23-го туру чемпіонату Італії Інтер на своєму полі приймав Ювентус. 

Автогол Гатті дозволив "нерадзуррі" набрати три пункта та здобути важливу перемогу

У наступному турі міланський Інтер гостюватиме в Роми, а туринський Ювентус прийматиме фріульський Удінезе. 

Огляд матчу

Інтер – Ювентус 1:0
Гол: Гатті 37 (автогол).

Інтер: Зоммер, Павар, Ачербі, А. Бастоні (Де Врей 89), Дарміан (Думфріс 73), Чалханоглу, Барелла (Клаассен 89), Мхітарян, Дімарко (Аугусто 73), Тюрам (Арнаутович 78), Лаутаро Мартінес.

Ювентус: Щесни, Гатті (Міретті 88), Бремер, Даніло, Камбіазо (Сандро 88), Локателлі, Маккенні (Алькарас 90), Рабіо, Костич (Веа 66), Йїлдиз (К'єза 66), Влахович.

Попередження: Мхітарян 52, Тюрам 77 – Влахович 19, Даніло 33. 