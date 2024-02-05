Форвард Інтера прокоментував перемогу над Ювентусом.
Маркус Тюрам, Getty Images
05 лютого 2024, 10:12
Напередодні міланський Інтер мінімально здолав туринський Ювентус у принциповому матчі в рамках двадцять третього туру італійської Серії A.
Інтер — Ювентус 1:0 Відео голу та огляд матчу Серії А
Нападник "змій" Маркус Тюрам після завершення гри прокоментував успіх своєї команди.
"Це була дуже важлива гра, тому ми дуже раді, що перемогли.
Автогол Гатті був не моїм особистим доробком, а результатом дій усієї нашої команди. Саме він у підсумку допоміг нам здобути ці три очки, від чого я дуже щасливий сьогодні.
Попереду ще багато ігор, і багато з них будуть дуже важкими. Сьогодні ми здобули три очки проти дуже складного суперника. У італійській лізі багато сильних команд, але Інтер також дуже сильний.
Ми намагаємось зробити все можливе в кожній грі. Ми любимо грати і страждати разом.
Тепер мені буде трішки легше, адже ми зможемо частіше бачитись із батьком для того, щоб він підказував мені, де я можу вдосконалюватись", — заявив французький виконавець.
У наступному турі міланський Інтер гостюватиме в Роми.