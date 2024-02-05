Італія

Форвард Інтера прокоментував перемогу над Ювентусом.

Напередодні міланський Інтер мінімально здолав туринський Ювентус у принциповому матчі в рамках двадцять третього туру італійської Серії A.

Інтер — Ювентус 1:0 Відео голу та огляд матчу Серії А

Нападник та капітан "змій" Лаутаро Мартінес після завершення гри прокоментував успіх своєї команди.

"Ця перемога має велике значення для нас. Ми грали проти прямого конкурента, тому важливо було саме перемогти, щоб і надалі продовжувати свій шлях.

Такі матчі підштовхують тебе зростати в усіх аспектах. Я вітаю всіх своїх партнерів по команді, персонал, тренера. Усі спрацювали дуже добре.

Ми багато говорили один з одним перед матчем. Очікували, що вдасться пресингувати суперників на початку, а потім вони будуть шукати моменти для контратак.

У підсумку, ми зіграли дуже хороший матч", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер гостюватиме в Роми.