Італія

Керманич Ювентуса прокоментував поразку від Інтера.

Туринський Ювентус напередодні мінімально поступився міланському Інтеру в принциповому матчі в рамках двадцять третього туру італійської Серії A.

Інтер — Ювентус 1:0 Відео голу та огляд матчу Серії А

Головний тренер "зебр" Максіміліано Аллегрі після завершення гри прокоментував поразку своєї команди.

"Ми повинні продовжувати йти своїм шляхом і зосередитися тільки на цьому. Так, це дійсно був важкий матч. Інтер мав перевагу в першому таймі. А в другому матч узагалі розділився на окремі моменти.

Усі знають, що Інтер завжди небезпечний у контратаках, а нам у цьому, безумовно, потрібно вдосконалюватись.

Мені немає за що критикувати своїх гравців. Цей тиждень був негативним та важким. Таке трапляється з кожним. Але ми повинні переконатися, що проти Удінезе все зміниться.

Коли я випустив К’єзу, це був делікатний момент гри: поставити його разом з Їлдизом здавалось ризикованим кроком.

У нас були якісь моменти для голів, але я повторюю: мені немає за що критикувати хлопців. Тепер ми повинні відновити наш шлях до кваліфікації в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

У Інтера більше досвіду, більше спокою у вирішенні подібних завдань. Юве ж не стикався з подібними викликами вже три роки, тому гра в таких матчах — це крок уперед у нашому зростанні.

Ми повинні негайно повернутись до перемог, бо чемпіонат ще довгий, і ми повинні швидко змінюватись, щоб знову досягти позитивного результату.

Нашу позицію в турнірній таблиці на даний момент ніхто не прогнозував ще минулого літа, але ми все одно розчаровані сьогоднішньою поразкою.

При цьому ми задоволені тим, чого вже досягли, і повинні продовжувати йти цим шляхом", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус прийматиме фріульський Удінезе.