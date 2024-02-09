Італія

Клуб задоволений виступами одного зі своїх лідерів.

Ювентус хоче запропонувати Душану Влаховичу нову угоду наступного літа - повідомляє Tutto Mercato Web.

Наразі Душан заробляє близько 8 мільйонів євро за сезон, і ця цифра зросте до 12 мільйонів євро влітку. У нього залишилося два з половиною роки контракту з італійським грандом.

Ювентус, що цікавиться Віктором Боніфейсом, хоче продовжити контракт з Влаховичем до 2028 або 2029 року. Головна проблема для клубу полягає в тому, що форвард може відхилити цей запит та чекати трансфер в найближчі роки.

Цього сезону 24-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах, забив 12 голів і віддав 2 асисти.