Італія

Взимку Арсенал відмовився продавати універсального польського захисника.

Центральний захисник лондонського Арсеналу Якуб Ківьор, який також може виступити в якості лівого фулбека, в літнє трансферне вікно може повернутися до Італії.

Як повідомляє Evening Standard, до 23-річного поляка зберігається предметний інтерес із боку цілої низки клубів італійської Серії А, серед який також відзначається Мілан.

Підписати Ківьора намагалися ще під час зимового трансферного вікна, проте позиція "канонірів" була чіткою — наразі не продається. Не виключено, що влітку італійські клуби повернуться до його кандидатури, оскільки інтерес зберігається.

Нагадаємо, що Якуб Ківьор перейшов до Арсеналу зі Спеції у січні 2023 року за 25 мільйонів євро. З того моменту він зіграв за лондонців 26 поєдинків у всіх турнірах (1249 хвилин), в яких забив один гол та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що влітку Арсенал планує підписати 17-річного універсального захисника амстердамського Аяксу Йоррела Гато.