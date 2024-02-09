Грецький футболіст знову повернувся до Європи.
Костас Манолас, ФК Салернітана
09 лютого 2024, 15:51
Салернітана на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Костасом Маноласом.
Угода із 32-річним греком розрахована до кінця сезону. У складі італійського клубу він виступатиме під 44 номером.
Останнім клубом Маноласа була Аль-Шарджа із чемпіонату ОАЕ, яку він залишив минулого місяця.
Раніше Костас виступав за Рому, Олімпіакос, АЕК, Наполі та Трасівулос.
Після 23 турів Салернітана замикає турнірну таблицю Серії А, набравши 13 очок.