Італія

Завершився третій поєдинок 24 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять четвертого туру італійської Серії А-2023/24 Рома приймала Інтер на Стадіо Олімпіко.

За підсумками першого тайму лідирували саме господарі поля, проте, відкрити рахунок у матчі вдалося гостям — відзначився Ачербі. Після його голу взяття воріт "нерадзуррі" святкували Манчіні та Ель Шаараві.

По перерві Тюрам вивів Інтер вперед, а Анхеліньйо подвоїв перевагу гостей, забивши у власні ворота. Вже у компенсований час Бастоні поставив крапку у цьому результативному протистоянні.

Рома — Інтер 2:4

Голи: Манчіні, 28, Ель Шаараві, 44 — Ачербі, 17, Тюрам, 49, Анхеліньйо, 56 (автогол), Бастоні, 90+3

Рома: Патрісіу — Карсдорп, Манчіні, Гейсен, Анхеліньйо (Спінаццола, 61) — Крістанте (Бове, 61), Паредес, Пеллегріні (Бальданці, 76) — Дібала (Азмун, 87), Лукаку, Ель Шаараві (Залевські, 76)

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі (де Врей, 63), Бастоні — Дарміан (Думфріс, 75), Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (К. Аугусто, 75) — Тюрам (Санчес, 87), Мартінес (Арнаутович, 75)

Попередження: Манчіні, Гейсен