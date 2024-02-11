Італія

Гравець може залишитись у клубі.

Контракт бразильського нападника римського Лаціо Феліпе Андерсона добігає кінця вже після завершення поточної кампанії, тож наразі головним питанням для нього є обрання своєї подальшої долі.

Варіантів для можливого трансферу в 30-річного виконавця буде чимало, проте один із них є найбільш очевидним — перехід до туринського Ювентуса на правах вільного агента.

І якщо раніше ця можливість розглядалась як майже гарантований розвиток подій, то зараз ситуація дещо змінилась на користь Лаціо.

Представники футболіста спочатку неохоче реагували на нову пропозицію контракту для свого клієнта, проте, як повідомляє місцева преса, Андерсон дав їм указівку найближчим часом опрацювати це питання та виступити із зустрічною пропозицією для Лаціо.

У поточному сезоні бразилець забив три голи та віддав сім гольових передач у 32 матчах.