Італія

У клубі розглядають варіанти із трансфером влітку.

Наполі хоче купити Льюїса Фергюсона влітку з Болоньї - повідомляє Calciomercato.

Наразі розглядається варіант із Лазаром Самарджичем, але може розглянути трансфер півзахисника з несподіванки Серії А.

Наполі активно шукає нового півзахисника в контексті майбутнього трансферу Пьотра Зелінські у Інтер. Болонья буде встановлювати цінник на Льюїса не менше 18/20 мільйонів євро.

Цього сезону 24-річний гравець провів 24 матчі в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 4 асисти.