Італія

Нинішня угода футболіста спливає у червні 2026 року.

Півзахисник міланського Інтера Ніколо Барелла продовжуватиме виступати у складі "нерадзуррі". Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" має намір продовжити контракт з футболістом, який закінчується влітку 2026 року.

Нова угода з 27-річним італійцем буде розрахована до літа 2029 року, а її зарплата зросте з 6 до 7 мільйонів євро плюс бонуси.

У нинішньому сезоні Барелла провів 31 матч, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Барелла в січні відмовив Манчестер Сіті.