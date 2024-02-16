Нинішня угода футболіста спливає у червні 2026 року.
Ніколо Барелла, Getty Images
16 лютого 2024, 14:34
Півзахисник міланського Інтера Ніколо Барелла продовжуватиме виступати у складі "нерадзуррі". Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" має намір продовжити контракт з футболістом, який закінчується влітку 2026 року.
Нова угода з 27-річним італійцем буде розрахована до літа 2029 року, а її зарплата зросте з 6 до 7 мільйонів євро плюс бонуси.
У нинішньому сезоні Барелла провів 31 матч, у яких забив два м'ячі та віддав п'ять гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Барелла в січні відмовив Манчестер Сіті.