Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 16 лютого 2024 року, 22:00.

У рамках 25 туру чемпіонату Італії Інтер розгромив Салернітану на Стадіо Джузеппе Меацца.

Протягом першого тайму господарі поля відправили у ворота гостей три м'ячі. Ще раз "нерадзуррі" відзначилися вже наприкінці поєдинку.

Колектив Сімоне Індзагі продовжує лідирувати у турнірі, тоді як клуб із Салерно замикає таблицю чемпіонату.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Салернітана у 25 турі Серії А-2023/24:

Інтер — Салернітана 4:0

Голи: Тюрам, 17, Мартінес, 19, Думфріс, 40, Арнаутович, 90

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні (Б'юкенен, 78) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Асллані, 67), Мхітарян (Классен, 60), Карлос Аугусто — Мартінес (Арнаутович, 60), Тюрам (Санчес, 60)

Салернітана: Очоа — Пасалідіс, Боатенг (Маджоре, 24), Пеллегріно — Жуніор Самбія, Кулібалі (Леговскі, 64), Башич, Дзанолі (Кастанос, 83) — Чауна (Сімі, 83), Кандрева — Діа (Вайссман, 64)

Попередження: Чауна